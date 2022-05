Scontro fra due auto a Bientina, una finisce in un fosso

Incidente stradale questa mattina (29 maggio) in via Manetti a Bientina. Per cause al vaglio dei carabinieri due vetture si sono scontrate e una di queste è finita fuori strada in un fosso attiguo alla caarreggiata.

All’interno dell’auto finita nel fosso c’erano 4 persone che sono riuscite a uscire in autonomia dall’abitacolo e poi sono stati aiutati dai vigili del fuoco del distaccamento di Cascina a risalire. Tre, invece, le persone presenti all’interno della seconda auto, tutti apparentemente indenni.

Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Bientina con infermiere a bordo, la Misericordia di Montecalvoli, la Pubblica Assistenza di Pontedera, i carabinieri e i vigili del fuoco. Due i feriti presi in carico dal personale sanitario e condotti in pronto soccorso.