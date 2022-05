Ferisce una guardia giurata per rubare le ciabatte

I carabinieri della stazione di San Piero a Ponti, nella tarda serata di sabato, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona, sono intervenuti nel negozio Primark, all’ interno del centro Commerciale i Gigli, poiché era stata segnalata un persona che dopo aver effettuato un furto aveva tentato di allontanarsi.

Nella circostanza, da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che un ragazzo era entrato all’interno del negozio Primark ed aveva occultato un paio di ciabatte dentro i pantaloni tentando di uscire senza pagare. Sorpreso dagli addetti alla vigilanza, è stato fermato ma ha cercato di scappare divincolandosi con violenza e causando a uno di loro lievi lesioni ad un polso.

I carabinieri prontamente intervenuti sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un 21enne, originario del Marocco, con precedenti, residente in provincia di Pisa.

Il ragazzo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di rapina impropria. Trattenuto presso la camere di sicurezza verrà giudicato con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. La merce è stata recuperata e restituita.