Cade dalla bici a Montescudaio, grave una donna di 30 anni

Grave incidente in bici nel pomeriggio di oggi (1 giugno) in via dei tre Comuni a Montescudaio. Per una dinamica ancora tutta da chiarire una donna di circa 30 anni è caduta dal mezzo a due ruote procurandosi un grave trauma cranio facciale.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina con medico a bordo ed è stato fatto sollevare anche Pegaso. I sanitari, visto lo stato di incoscienza della donna, che pativa anche degli spasmi agli arti, l’hanno stabilizzata e intubata per poi condurla al pronto soccorso di Cisanello in codice rosso.

A cercare di capire le cause dell’episodio ci sono i carabinieri.