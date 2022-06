Entra in casa di un conoscente per rubare, lo minaccia con una siringa e un coltello

Con un pretesto è entrato in casa di un conoscente a Pontedera. Poi ha estratto una siringa con cui ha minacciato l’uomo, un 45enne tunisino e ha iniziato a cercare oggetti di valore da rubare. Non avendo trovato nulla, con un coltellino e un cacciavite ha continuato a minacciare la vittima per farsi dare denaro e oggetti di valore.

L’uomo, 22 anni senza fissa dimora e senza regolari documenti in Italia, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia di Pontedera. La confusione creata dai due, infatti, ha attirato l’attenzione di alcuni residenti che hanno allertato il numero unico di emergenza e una volante è immediatamente intervenuta, sorprendendo il rapinatore e arrestandolo nella flagranza di reato.

Il cittadino georgiano dopo essere stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici negli uffici della polizia scientifica, è stato portato al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria, con attivazione delle procedure per l’accompagnamento coattivo alla frontiera alla scadenza del periodo detentivo.