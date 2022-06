Incidente in FiPiLi, 2 feriti

Due persone sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita in un incidente in FiPiLi, nel pomeriggio di oggi 1 giugno. Ancora da chiarire cause e dinamica dei fatti.

L’incidente è successo nelle gallerie tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli Valdarno. Il traffico è rimasto comunque abbastanza scorrevole.