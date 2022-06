Cinque ispettori entro l’anno e altri 11 nel prossimo biennio, così l’Unione dei comuni rinforza la polizia locale

Sono in arrivo gli attesi rinforzi per la polizia locale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa. C’è già la nuova delibera, approvata dalla giunta unionale lo scorso 10 maggio, che sostituisce la precedente del dicembre 2021. La prossima settimana è in programma un incontro tra i vertici politici dell’Unione e la Rsu dei vigili, nel quale si parlerà anche del reclutamento di nuovo personale da inserire nell’organico oramai ridotto all’osso.

Al riguardo, la nuova delibera parla chiaro: entro l’anno verranno assunti cinque ispettori (specialisti di vigilanza) che andranno a coprire i posti che si sono liberati con i recenti pensionamenti. Nel successivo biennio 2023-2024 ne verranno addirittura assunti altri 11 per raggiungere il numero complessivo di 18. Per quanto riguarda invece gli agenti ne saranno assunti cinque entro l’anno ed altri undici nel biennio successivo.

Al riguardo l’Unione di Comuni ha ratificato un accordo per una procedura concorsuale di reclutamento congiunta insiemi ad altri enti gestita dal comune di Scandicci dalla quale scaturirà una graduatoria alla quale i Comuni coinvolti potranno attingere agenti da inserire nei propri organici. I sindaci degli undici comuni hanno dunque rimodulato il precedente piano triennale, lo strumento attraverso il quale le pubbliche amministrazioni assicurano le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziare.

Nella nuova delibera, e relativo allegato, si legge tra l’altro che l’Unione non presenta situazione di deficitarietà strutturale, per cui il numero complessivo tra agenti ed ufficiali dovrebbe salire a 105 entro il 2024 (compresi 3 collaboratori amministrativi, 3 istruttori amministrativi ed 1 istruttore tecnico).

L’organico complessivo sarà quindi composto da 1 dirigente, 3 esperti di vigilanza, 18 specialisti di vigilanza e 76 agenti (oltre al citato personale amministrativo). Eventuali altre assunzioni temporanee o flessibili, si legge nell’allegato, stante il carattere temporaneo o eccezionale e connesse ad esigenze straordinarie, potranno essere previste nel rispetto dei vincoli assunzionali.

L’Unione sembra, perlomeno sulla carta, chiudere il cerchio riguardo alla carenza divenuta ormai cronica di personale iniziata fin da subito dal momento dell’assunzione in pectore della funzione di polizia locale trasmessagli dagli undici Comuni che la compongono.

Al momento del passaggio delle consegne vi erano in servizio, tra ufficiali, agenti ed amministrativi ben 114 unità.

Le uscite per pensionamenti e mobilità però non sono mai state coperte adeguatamente riducendo notevolmente le capacità di intervento nei presidi territoriali e su tutto il territorio oltre ad incidere sulle richieste di ferie del personale. Molti degli undici comuni che compongono l’Unione hanno dovuto subire nel tempo una drastica riduzione di personale.

A Fucecchio e Cerreto Guidi che costituiscono il Nucleo Territoriale Valdarno Ovest il caso più clamoroso ed emblematico: dei 21 agenti in organico tra i due Comuni, oggi ne restano solo 9. Al riguardo, nei mesi scorsi era stato indetto da parte del personale della municipale lo stato di agitazione, il terzo in questi nove anni di vita del nuovo organismo, con l’incontro tra i vertici sindacali e politici dell’Unione al tavolo di raffreddamento con i rappresentanti della Prefettura, che però era stato sospeso in attesa che l’ente di piazza della Vittoria ad Empoli presentasse un piano di assunzioni adeguato alle esigenze ed ai servizi da svolgere.

La recente delibera ridisegna e rimodula il fabbisogno di personale ed il piano delle assunzioni spalmato nel prossimo triennio. Ora sarà nell’incontro con la Rsu in programma la prossima settimana che luoghi e tempi saranno stabiliti, perché i rappresentanti dei vigili c’è da scommettere, non si accontenteranno solo di una delibera come avvenuto in passato, stavolta pretenderanno garanzie scritte e date certe.