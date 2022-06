Frontale sull’Aurelia a Migliarino Pisano: tre feriti a Cisanello

Frontale tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi (2 giugno) sulla Statale Aurelia, a Migliarino Pisano.

Tre le persone rimaste ferite nella carambola e portate in codice giallo al pronto soccorso di Cisanello

Sul posto sono intervenute due ambulanze e la medicalizzata della Misericordia di Pisa.

Traffico in tilt, in un giorno di sole e in un orario in cui molti turisti facevano rientro a casa nel giorno festivo