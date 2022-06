Incidente in Fipili, il ferito lo porta via Pegaso. Traffico bloccato in direzione mare

La giornata del 2 giugno per gli automobilisti che percorrono la strada di grande comunicazione FiPiLi comincia con un incidente e lunghe code. Nella prima mattina di oggi 2 giugno, intorno alle 8,30, infatti si è verificato in direzione mare un incidente in cui una donna di 40 anni è rimasta ferita in modo significativo.

Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Santa Croce sull’Arno e di Montopoli Valdarno. Sul posto per i soccorsi è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato la donna in condizioni di salute gravi all’ospedale di Cisanello.

Lungo la strada di grande comunicazione si sono verificate lunghe code, non ancora smaltite che hanno bloccato il traffico tra Empoli e il punto dell’incidente.

notizia in aggiornamento