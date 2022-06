Vedono la polizia e fuggono: fermato un minorenne sul motorino rubato

Nel pomeriggio di ieri (1 giugno ) una pattuglia della squadra volanti di Pisa ha proceduto al controllo di un ciclomotore con due persone a bordo, in via dell’Aeroporto che, alla vista della polizia hanno cercato di fuggire tra le auto in sosta.

Un fuggitivo, il passeggero, bloccato dai poliziotti è stato identificato in un 13enne, mentre l’altro più grande di corporatura è riuscito a dileguarsi.

Dagli accertamenti effettuati è stato contattato il proprietario, che ha riferito di essere fuori città e di apprendere solo in quel momento il furto. Il minore è stato affidato alla madre fatta giungere in questura e redarguita sulla maggiore vigilanza verso il ragazzo, mentre in ciclomotore è stato recuperato e sarà restituito al legittimo proprietario. Indagini in corso per risalire all’ altro giovane correo.