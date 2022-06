Fermato a Pisa in sella a un motorino rubato e denunciato per ricettazione

Alle 4 circa di questa notte, una pattuglia della squadra volante transitando in via Conte Fazio direzione via Porta a Mare a Pisa, ha controllato un motociclo guidato da un cittadino nordafricano.

Dalla banca dati il motociclo è risultato essere provento di furto denunciato a Pisa il 30 maggio scorso.

L’uomo alla guida, peraltro sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in questura e identificato per un cittadino marocchino di 26 anni, domiciliato a Lucca, che al termine degli adempimenti è stato denunciato alla procura della Repubblica per il reato di ricettazione.

Allo stesso è stata contestata inoltre la violazione amministrativa di guida senza patente perchè mai conseguita.

Verifiche in corso da parte dell’ ufficio immigrazione in merito alla sua regolarità sul Territorio Nazionale.