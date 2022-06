Giovane di Pisa investe un 36enne in viale Europa in Darsena, è grave

E’ in gravi condizioni un uomo di 36 anni investito mentre camminava lungo viale Europa in Darsena, a Viareggio. L’incidente è avvenuto, per cause che sono in corso di accertamento, attorno alle 5 di stanotte (4 giugno) nei pressi del locale Maki Maki.

Alla guida dell’auto c’era una ragazza di 27 anni, di Pisa, risultata positiva al test dell’alcol, che non è riuscita ad evitare l’impatto e ha dato subito l’allarme. Sul posto sono accorse le ambulanze inviate dal 118 che hanno subito compreso la gravità delle condizioni del 36enne di origini bengalesi. L’uomo è stato trasferito con il codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.