Ruba nell’auto con lo scalpello nello zaino, rimpatriato

Quando gli agenti di polizia del commissariato di Pontedera sono arrivati, lui era ancora all’interno dell’auto, frugando per cercare qualcosa da rubare. Così, attorno all’una della notte tra 6 e 7 giugno, hanno arrestato l’uomo, 49 anni, questa mattina condannato a 1 anno con pena sospesa e rimessione in libertà.

A La Rotta di Pontedera, nel parcheggio nei pressi della farmacia di via Tosco Romagnola, l’uomo era a bordo di una monovolume di proprietà di un cittadino marocchino regolarmente residente in zona. I poliziotti hanno prima bloccato l’uomo ancora all’interno dell’auto e poi lo hanno sottoposto a perquisizione: nello zaino aveva uno scalpello utilizzato per forzare la portiera e un flaconcino contenente metadone.

Tratto in arresto per tentato furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere, ha passato la notte nelle celle di sicurezza del Commissariato. Oggi è stato eseguito nei suoi confronti il decreto di espulsione dal territorio nazionale, scortandolo a bordo di una pattuglia al Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi, da cui nei prossimi giorni verrà definitivamente espulso verso lo Stato di nascita.