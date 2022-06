La droga, 4 chili di anfetamine, due di cocaina e due di marijuana, era destinata agli spacciatori che riforniscono la movida sarda, di Cagliari e della zona del lungomare di Poetto. Il blitz della polizia, avvenuto in una casa sul viale Sant’Avendrace, che ha portato al sequestro dello stupefacente, del valore di oltre 1 milione di euro, ha visto finire in manette tre cittadini albanesi: un 42enne che abita in città da anni, un 34enne e un 41enne arrivati in Sardegna da Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa.

L’inchiesta della Mobile cagliaritana è partita da una segnalazione di un via vai nel condominio, e glia genti, dopo una seria di appostamenti, hanno constatato la presenza di alcuni persone legate al mondo dello spaccio. Poi l’irruzione, e i poliziotti hanno trovato uno zaino con dentro la droga, cellulari, biglietti aerei, e nomi.

Foto 2 di 2



Ancora da ricostruire la provenienza della droga: non escluso che lo stupefacente sia stato portato dalla Toscana.

Uno dei tre, residente a Cagliari, in passato era stato arrestato ed espulso, ma poi era rientrato sotto falso nome. L’abitazione era intestata a un pensionato morto da anni