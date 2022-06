Il cestino dei rifiuti posto all’angolo tra via De Nicola e via Giotto a Fucecchio è ormai diventato una micro discarica. Al suo interno vengono conferiti rifiuti domestici e intorno lasciati sacchi di rifiuti che andrebbero conferiti nell’organico.

A raccontarlo è un residente. “E’ chiaro – dice – che questi comportamenti sono riconducibili a persone che non sono iscritte nei data base dell’ente che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento e forse anche in quelli dei servizi demografici del Comune, altrimenti si comporterebbe come la stragrande maggioranza dei cittadini. Munirsi dell’apposito contenitore colore marrone e lasciarlo davanti casa nei giorni di raccolta infatti, non costa niente. Costa molto però per l’immagine della città, perché assistere ogni giorno a questo scempio non è edificante per coloro che si impegnano quotidianamente per agevolare il servizio di raccolta e pagano anche discrete cifre, tra l’altro sempre in aumento, per cercare di tenere pulita la città in cui vivono”.

Foto 2 di 2



Poi prosegue: “E’ inutile aggiungere che questa pessima immagine è ogni giorno sotto gli occhi di tutti, e che questi comportamenti hanno anche un costo sociale perché vanno ad incidere sulla bolletta dei cittadini virtuosi. Non è neppure accettabile che una risibile e residua parte di cittadini possa prendersi gioco delle istituzioni ed autorità locali e della stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole. Alla base vi è ovviamente la mancanza di senso civico, il dispregio delle regole della convivenza civile, oltre alla volontà di tenere nascosta la propria presenza. I cittadini virtuosi, le autorità locali, e gli stessi addetti al ritiro dei rifiuti non devono però mai abbassare la guardia. Questi ultimi, per quanto loro possibile, dovrebbero continuare ad esperire ogni volta tutti i tentativi possibili per raccogliere indizi da trasmettere alla polizia locale per cercare di identificare gli autori per obbligarli a mettersi in regola sotto tutti i punti di vista. Non è un impresa facile ma questi incivili devono sentirsi nel mirino delle autorità, anche se questi comportamenti, quasi sempre avvengono durante la notte”.