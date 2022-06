Smascherata dai carabinieri una truffa on line: colpi anche in Toscana

Truffa online smascherata dai carabinieri di Monza, colpi in tutta Italia, e anche in Toscana: due arresti

È il risultato dell’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Monza e coordinata dalla procura di Monza. Le due persone sono indagate in concorso per il reato di truffa aggravata e sostituzione di persona. Secondo l’accusa, attiravano le vittime con annunci trappola pubblicati su una nota piattaforma online. In particolare, proponevano smartphone, tv ed elettrodomestici, come lavatrici e friggitrici, oppure l’affitto di case vacanza, di proprietà di persone ignare del raggiro.

“Pensando di fare un affare – afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici –, i consumatori procedevano al pagamento. Una volta versati i soldi, su carte prepagate o conti correnti, non avevano più notizie dell’ordine effettuato. Una truffa ben orchestrata, attuata su tutto il territorio nazionale, che avrebbe fatto 28 vittime e fruttato un bottino da 8mila euro. Nel rivolgere un plauso agli inquirenti per un’indagine complessa, che ha compiuto i primi passi nel 2017, invitiamo i consumatori a fare attenzione con gli acquisti online. Purtroppo, le truffe sono sempre più frequenti”.