Un grosso ramo di pino è caduto ieri 10 giugno nella zona sportiva di San Pierino di Fucecchio. Solo per un caso nessuno è rimasto ferito, visto che il pomeriggio quell’area è in genere frequentata da tanti ragazzi.

“Purtroppo la manutenzione degli alberi è carente – dice un residente – e si interviene solo quando cade grossi rami”. In realtà un piano di messa in sicurezza degli alberi, il Comune lo ha anche avviato.

Sia i pini che i pioppi che circondano l’area sono alti più di 10 metri e già in passato ci sono stati episodi. “Ma nessuno – spiega ancora il residente – ha pensato a potare a metà perlomeno i pioppi. Operazione non fattibile per i pini”.