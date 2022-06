Trovato con un coltello a serramanico: denunciato

Controlli serrati nella notte a Pisa, con particolare attenzione all’area di Piazza delle Vettovaglie, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Via San Martino, Corso Italia, zona Stazione Centrale e Lungarni, nonché lungo il litorale pisano, la Questura ha coordinato, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per contrastare le attività illegali nel centro cittadino, il fenomeno della cd. ‘mala movida’. Nel corso del servizio sono state identificate 32 persone e controllati 14 veicoli.

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia delle volanti della questura, nel corso di un regolare controllo di polizia all ‘interno di un esercizio commerciale della zona Stazione, ha identificato un 37enne di origini marocchine, in regola con la normativa sul soggiorno, il quale ad un approfondito controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di circa 21 centimetri con lama acuminata di circa 10, subito sequestrato. L’uomo, che non ha spiegato i motivi del perché recasse con se un’ arma vietata e potenzialmente letale, è stato accompagnato in questura ed al termine degli adempimenti denunciato alla procura della Repubblica per porto il reato di porto illegale di arma bianca.

Nella serata di ieri, alle 20,45, a seguito di richiesta pervenuta al 112 una pattuglia è intervenuta all’Esselunga dove è stato identificato un 37enne di origini georgiane, il quale aveva tentato di oltrepassare le barriere di uscita del supermercato con merce non pagata per un valore di circa 475 euro Il medesimo accompagnato in questura è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto. La merce restituita alla direzione del supermercato.

Nella giornata di ieri una pattuglia ha provveduto all’accompagnamento al Cpr di un 21enne della Tunisia sottoposto a controllo in viale Gramsci e trovato in stato di clandestinità. Nei prossimi giorni, definita la sua compiuta identificazione, sarà espulso verso la Tunisia.