Vandali in azione a Pisa, dove ignoti hanno danneggiato il marmo della buca delle elemosine in via San Frediano, dove un tempo c’era la sede della Misericordia.

A renderlo noto sono le Misericordie pisane.

“Un vile atto di vandalismo privo di senso – il commento dell’associazione -. Rimaniamo sempre più allibiti dalla stupidità di taluni individui”