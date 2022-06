Guasto alla gru: la carreggiata della FiPiLi riapre in ritardo

La rottura di un tubo per olio idraulico che comanda la gru che sposta le barriere di new jersey ha causato stamani il ritardo nella riapertura della carreggiata della Fipili in direzione mare.

E l’assessore alle infrastrutture, mobilità e trasporti Stefano Baccelli convoca la ditta. “La comunicazione all’utenza deve essere una priorità – sottolinea l’assessore Baccelli- è parte del lavoro. Bisogna che i cittadini siano informati in maniera efficiente e tempestiva. Questo vale per quanto è accaduto oggi che sarà argomento dell’incontro che avrò con la ditta, ma anche e soprattutto per il futuro. Guasti, disservizi, etc devono poter essere comunicati mettendo l’utenza nelle condizioni di organizzarsi. Questo non cancella il disagio ma crea le condizioni per gestirlo”

Il camion sul quale è avvenuto il guasto e su cui è montata la gru è fornito da una ditta specializzata esclusivamente per lavorazioni di posa barriere new jersey e dunque non facilmente e immediatamente sostituibile. Invece che alle 6 come previsto, la carreggiata è stata dunque riaperta alle 9,10 causando code e disagi. Siamo sempre nel tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est ed è appena cominciata la fase 3 dei lavori che durerà fino al 30 giugno

Dal 1 luglio pausa estiva di 3 mesi : fino a tutto settembre il cantiere verrà smantellato e le carreggiate liberate.

La ditta fa sapere che il danno alla gru è stato risolto solo verso le 6,30 portandosi dietro il ritardo delle lavorazione sul cantiere. Immediate le conseguenze: la carreggiata in direzione Firenze ha riaperto alle 7,45 e quella opposta, in direzione mare, sulla quale ci sono stati problemi di code, alle 9, 10. Il traffico è cominciato defluire verso le 11,15 .

Dalle 22 del 13 giugno alle 6 di stamani (14 giugno) era in corso la preparazione del cantiere in preparazione della fase 3 con chiusura di entrambe le carreggiate con uscita obbligatoria a Ginestra Fiorentina su carreggiata direzione mare e uscita obbligatoria ad Empoli Est su carreggiata direzione Firenze.

La carreggiata direzione mare che sarebbe dovuta essere riaperta alle 6 , è stata aperta alle 9,10. da quell’ora si è potuto circolare in doppio senso di marcia e le lavorazioni si svolgono nella carreggiata opposta

Da stamani 14 giugno resterà chiuso lo svincolo di Montelupo Fiorentino direzione Firenze sia in entrata che in uscita mentre sarà aperto quello in direzione mare sia in entrata che in uscita.

I lavori termineranno il 30 giugno con rimozione totale del cantiere fino ai primi di ottobre. Dal 1 ottobre i lavori riprenderanno nella zona 2, dal km. 20+280 a km. 22+180 per circa 1.900 metri e, a fasi, andranno avanti fino a dicembre.

Come più volte detto si continuerà a lavorare di notte salvaguardando le fasce con i picchi di traffico più intensi, in cui i lavori verranno sospesi. Due i turni di lavoro: dalle 8 alle 17 e dalle 22 alle 6, con interruzione dei lavori dalle 17 alle 22 e dalle 6 alle 8. Altra misura presa dalla Regione per alleggerire il traffico, lo ricordiamo, è l’apertura ai mezzi pesanti della Sp3 “Bientinese”quale collegamento fra il casello autostradale di Altopascio sull’A11 e lo svincolo della Fi.Pi.Li di Pontedera.

“Le strade toscane si confermano un colabrodo. Siamo all’alba dell’estate e questo è il triste biglietto da visita con cui ci presentiamo all’Italia e al mondo”.



È il commento del portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo in riferimento alla mattinata da incubo per chi ha dovuto percorrere la Firenze-Pisa-Livorno: la superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per lavori con gli automobilisti bloccati in coda per ore.

“Parliamo tanto di sviluppo, di ripartenza e poi basta un cantiere per far bloccare tutto – ha aggiunto Ruo -. Questo porta svantaggi a chi percorre questa strada per lavoro ed è una pessima pubblicità verso i turisti. L’immagine della Toscana non deve essere questa. Vorrei parlare di eccezione, ma purtroppo è la normalità”.