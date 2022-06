Mascherine anti Covid, cosa cambia dal 15 giugno

Dal 15 giungo niente mascherine anti Covid per cinema, teatri, locali di intrattenimento e musica dal vivo, ed eventi sportivi al chiuso.

Il consiglio dei ministri deciderà, per i trasporti, l’eventuale proroga dell’obbligo e la sua decadenza.

Per i lavoratori resta l’obbligo fino al 30 giugno.



Il protocollo Covid in vigore prevede le mascherine nei luoghi di lavoro privati, dove non si può garantire la distanza di sicurezza. Un eventuale aggiornamento delle regole è previsto entro il 30 giugno con l’incontro tra governo e parti sociali.



Dopo il 15 giugno fine dell’obbligo vaccinale per gli over 50, per il personale della scuola, le forze dell’ordine e i militari. Tolta la sanzione da 100 euro. A queste categorie non sarà più imposto il vaccino per andare al lavoro.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale per sanitari, medici e personale delle Rsa/Hospice.