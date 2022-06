A fuoco un’azienda di calzature

Paura nella notte per il rogo divampato in una ditta di calzature in via Pisacane a Lari. Le fiamme hanno avvolto un capannone industriale di circa 400 metri quadrati-

Sul posto i vigili del fuoco di Cascina, anche con squadre di Pisa e Livorno.

L’incendio è stato domato alle 3

Non risultano danni a persone, in corso le indagini per capire cosa abbia innescato il fuoco.

L’area è stata dichiarata inagibile