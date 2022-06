Deve andare in carcere, arrestato a Santa Maria a Monte

L’ufficio di sorveglianza di Pisa ha emesso un provvedimento con cui è stata disposta la carcerazione di un italiano di 52 anni per l’espiazione di 4 anni e 9 mesi per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Spesso a Pontedera, l’uomo è stato rintracciato, dopo un lungo appostamento, nella propria abitazione di Santa Maria a Monte dagli agenti del commissariato di Polizia di Pontedera, con la collaborazione di personale della polizia locale di Santa Maria a Monte.

Terminati gli adempimenti di rito comprensivi anche dei rilievi foto dattiloscopici, l’arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Pisa a disposizione dell’autorità procedente.