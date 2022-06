In qualche zona la perturbazione è durata di più, in qualche altra meno. Da qualche parte ha fatto solo due gocce, da qualche altra è scesa grandine grossa come palline da ping pong. Il buio improvviso e poi il vento, nel pomeriggio di oggi 17 giugno, hanno colto un po’ di sorpresa il comprensorio del Cuoio dove da qualche minuto sta cadendo anche la grandine.

Segnalazioni arrivano da Castelfranco di Sotto, San Romano e Santa Croce sull’Arno. Forse il meltempo riuscirà ad abbassare un po’ queste temperature da estate piena, ma di certo la grandine non farà bene ai fiori e ai frutti sugli alberi e alle coltivazioni, che pur avrebbero gradito un po’ d’acqua in questa primavera siccitosa.

E’ bene quindi, anche in auto, prestare attenzione ed evitare i sottopassi, anche se al momento non si segnalano pericoli.

(notizia in aggiornamento)