Ha aperto l’attività senza presentare i documenti in comune, chiuso parrucchiere

Aveva iniziato l’attività di parrucchiere senza aver presentato al Comune la relativa documentazione. A suo carico è stata emessa ordinanza di chiusura immediata. È successo ad Empoli, in via Spartaco Lavagnini.

Un parrucchiere da giorni lavorava senza essere in regola. Il reparto specifico della polizia locale dell’Unione dei Comuni ha effettuato una verifica ed il parrucchiere non è stato in grado di mostrare la documentazione relativa all’inizio dell’attività. Successivi accertamenti hanno permesso agli agenti di constatare che la documentazione necessaria non era mai stata trasmessa all’ufficio comunale competente al quale non è restato altro da fare che emettere ordinanza di chiusura dell’attività.