Incidente a Castelfranco di Sotto, arriva l’elisoccorso Pegaso

Un uomo di 43 anni ha subito un trauma da schiacciamento in un macchinario mentre lavorava in un’azienda di Castelfranco di Sotto. Per soccorrerlo, è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso, che ha trasferito il ferito all’ospedale di Careggi. L’incidente è successo intorno alle 11 di oggi 17 giugno.

Sul posto anche gli operatori della medicina del lavoro. Attivati i vigili del fuoco.

(notizia in aggiornamento)