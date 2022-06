Incidente dopo il lancio, muore a 35 anni parà della Folgore

Il caporalmaggiore dei paracadutisti della Brigata Folgore, di stanza a Pisa, Gabriele Grossi è uno dei due paracadutisti morti questa mattina 18 giugno al Campovolo di Reggio Emilia, in un terribile incidente dopo un lancio. Atleta di 35 anni, con una comitiva di appassionati aveva raggiunto un raduno con oltre 300 paracadutisti coinvolti. La giornata a Campovolo era stata organizzata dalla società Body Fly University e per l’occasione era stato anche noleggiato un bimotore in grado di trasportare 25 persone alla volta.

Stando a quanto ricostruito, il velivolo a bordo del quale era salito Grossi è partito attorno alle 8,30. Poco dopo il primo gruppo si è lanciato. Tutto è andato bene nella prima fase ma secondo gli inquirenti c’è stato un problema nella fase dell’atterraggio. Le vele di Grossi e di Fabrizio Del Giudice, 53 anni, si sono agganciate quando i due si sono avvicinati troppo. E sono entrambi precipitati a terra e deceduti.

Per loro non c’è stato niente da fare. I colleghi hanno subito dato l’allarme e fatto scattare la macchina dei soccorsi ma è stato purtroppo tutto inutile.