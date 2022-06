Due incidenti in FiPiLi, coda fino a Santa Croce sull’Arno

Un camion sarebbe uscito di strada e finito in un fosso adiacente alla FiPiLi, all’altezza di Ponsacco, mentre un altro incidente si è verificato nel comune di San Miniato, verso Empoli. Entrambi gli incidenti sono successi intorno alle 18 di oggi 20 giugno e entrambi in direzione Firenze, causando non poche difficoltà agli autisti in transito.

In questo secondo incidente è rimasta ferita una donna di 81 anni. La coda causata dalle difficoltà di transitare dal comprensorio è già arrivata all’altezza di Santa Croce sull’Arno. In difficoltà anche la Tosco romagnola e il resto della viabilità alternativa.

(notizia in aggiornamento)