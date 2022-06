A fuoco un edificio di 5 piani: uffici e studi evacuati

A fuoco un fabbricato di cinque piani. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa e Ponsacco.

L’incendio si è sviluppato oggi (21 giugno) nel pomeriggio in via Meucci a Pisa sulla copertura catramata del complesso. La combustione ha creato una colonna di fumo vista anche a grande distanza.

Dopo un’ora di lavoro il focolaio principale è stato spento e sono iniziate le attività dispegnimento e gli accertamenti per capire le cause. Non risultano danni a persone Il fabbricato è a destinazione d’uso commerciale e, ai piani, sono presenti uffici e studi professionali. Prima dell’arrivo dei soccorsi tutti sono stati evacuati.

Non sono evidenti danni strutturali, ma gli impianti elettrici e di climatizzazione hanno subito danni e la loro funzionalità è in corso di accertamento.