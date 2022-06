Incendio in un campo di grano minaccia le case a Pisa

I vigili del fuoco del comando di Pisa con il supporto del distaccamento di Cascina, sono intervenuti in via Gino Lombardi a Gagno, per un incendio di un terreno agricolo coltivato a grano.

Le fiamme hanno minacciato anche le abitazioni situate nelle vicinanze, messe in sicurezza grazie all’intervento del personale dei vigili del fuoco.

Per lo spegnimento dell’incendio è intervenuto anche Drago 60, l’elicottero del reparto volo di Cecina.