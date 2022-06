Lite tra vicine di casa: arriva la polizia

Serata e notte movimentata a Pisa dove la polizia è dovuta intervenire due volte.

Il primo intervento all’ora di cena, ieri sera (20 giugno) in zona Porta a Lucca dove era scoppiata una lite tra due vicine di casa. Sul posto i poliziotti hanno riportato la calma, identificato le contendenti e verificato che trattavasi di lite per futili motivi dovuti a vecchi dissapori che durano da anni. Lite solo verbale, nessuna delle due ha subito lesioni.

Il secondo intervento in piena notte, poco dopo le 1, quando alla sala operativa della questura è arrivata una segnalazione di disturbo della quiete pubblica in zona piazza Vittorio Emanuele. Da quanto riferito in un locale pubblico c’era musica ad alto volume, si somministrava da bere e si udivano schiamazzi. Inviata sul posto una pattuglia, gli agenti hanno constatato che il locale era aperto, vi erano circa 30 persone che conversavano in tranquillità e la musica era già spenta. Invitati i proprietari a contenere il più possibile rumori molesti, vista anche l’ ora tarda, e ripresa zona di pattugliamento.