Camion della nettezza urbana fuori strada sulla Tosco Romagnola Bis, strada chiusa per 5 chilometri

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 5 è stato a lungo chiuso un tratto della strada statale 67 Bis Tosco Romagnola in entrambe le direzioni tra il chilometro 5 e il chilometro 10 circa, nel territorio comunale di Cascina, in provincia di Pisa all’Arnaccio, nelle vicinanze di Santo Stefano a Macerata.



Nell’incidente, un camion della nettezza urbana, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada finendo in un fosso. Secondo quanto riscontrato dai sanitai dell’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Cascina, un 51enne, l’autista si è leggermente ferito a un braccio.

Il traffico è stato deviato. Sul posto erano presenti il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.