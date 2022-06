Fiamme dalla cucina devastano un’abitazione a San Miniato Basso: 4 intossicati

Paura poco prima delle 19 di oggi in via Bini a San Miniato Basso per l’incendio di una abitazione. Le fiamme, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, sarebbero partite da una poltrona elettrica posizionata in cucina e si sono diffuse rapidamente negli altri locali, tanto che l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Celere l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco. Sul posto anche carabinieri, polizia municipale di San Miniato e i mezzi sanitari inviati dalla centrale unica del 118: quattro le persone che hanno avuto necessità di cure mediche, ma per fortuna in condizioni non gravi, per probabile intossicazione da fumi.

Sul posto i vigili del fuoco hanno compiuto anche l’intervento per salvare gli animali di affezione presenti in casa. Per portarli in salvo gli occupanti dell’abitazione avrebbero rischiato di avere problemi anche più seri per il tanto fumo che si è sprigioanto dall’incendio.