Non versano i contributi Inail e Inps, decadono le licenze di 4 commercianti

Pugno duro, e non potrebbe essere altrimenti, del Comune di Empoli, nei confronti di quattro commercianti su aree pubbliche non i regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

L’ufficio attività produttive di via del Papa ha dichiarato decaduti quattro titoli abilitativi per la vendita su aree pubbliche, tre dei quali in forma itinerante, settore non alimentare e uno con posteggio fisso al mercato settimanale del giovedì, settore alimentare.

I quattro titolari delle ditte individuali per il commercio su aree pubbliche con sede in Empoli, che avevano ottenuto tramite la presentazione di una Scia (segnalazione certificata di inizio attività), che oggi rappresenta il titolo abilitativo all’esercizio di detta attività, da una verifica fatta dall’ufficio commercio risultavano non aver adempiuti agli obblighi di pagamento dei contributi Inail ed Inps.

Ai suddetti erano stati concessi 30 giorni per regolarizzare la posizione, ma l’invito notificato per iscritto è caduto nel vuoto. Al Comune di Empoli non è quindi restato che emettere le relative ordinanza di decadenza del titolo abilitativo alla vendita. I destinatari del provvedimento amministrativo potranno presentare entro 60 giorni ricordo al Tar.