Siccità: l’Italia si appresta a dichiarare lo stato di emergenza.

Tutte le Regioni, Toscana inclusa, sono ora al lavoro per definire i criteri, con cui, poi, la Protezione Civile stilerà la bozza di un decreto da sottoporre al Consiglio dei ministri.

Per il settore agricolo, in ginocchio per la mancanza di acqua, si potrà proclamare lo “stato di eccezionale avversità atmosferica” qualora il danno superi il 30% della produzione lorda vendibile.

Un incontro sui temi si è svolto tra il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, il sottosegretario Gian Marco Centinaio, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e i capi gabinetto del Mipaaf e del MiTe.

Al vaglio l’istituzione di un coordinamento per affrontare la siccità e gli eventuali ristori.