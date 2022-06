Irregolare a Pisa, accompagnato al centro rimpatri di Milano

La squadra volanti della questura di Pisa, nella giornata di ieri (23 giugno) oltre alla consueta attività di prevenzione, ha effettuato mirati controlli del territorio in zona stazione che hanno portato alla identificazione di circa 50 persone.

Durante i controlli eseguiti nella sera nelle gallerie di viale Gramsci, è stato rintracciato un cittadino tunisino irregolare, di 25 anni, nei cui confronti pendeva una precedente espulsione coatta dallo Stato italiano, emessa dal prefetto di Viterbo, che lo invitata a lasciare il territorio nazionale entro 1 settimana.

Dopo i consueti accertamenti lo stesso, vista l’ inottemperanza alla pregressa espulsione, stavolta è stato accompagnato da una pattuglia della questura al Cpr di Milano dove sarà eseguita la misura espulsiva e da dove verrà imbarcato su un volo charter per Tunisi.

Sempre ieri sera una volante è intervenuta in zona Cisanello, per la segnalazione di lite tra coniugi per un rapporto sentimentale giunto al termine.