Droga e ricettazione, arrestato a Fucecchio

I carabinieri di Fucecchio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Firenze, hanno rintracciato e arrestato un 32enne di origine albanese ritenuto responsabile di reati riguardanti sostanze stupefacenti, ricettazione, falso e per violazioni delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione. L’uomo, portato a Sollicciano, dovrà scontare una pena detentiva di quattro anni ed un mese.

I carabinieri del radiomobile di Empoli, inoltre, nella serata di ieri 24 giugno, hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni che stava molestando gli avventori di un locale nel comune di Castelfiorentino. Alla vista dei militari, si è scagliato contro di loro, buttandoli a terra. Gli uomini dell’Arma sono tuttavia riusciti a fermarlo. Durante i controlli sulla persona sono stati dunque rinvenuti due involucri contenenti 0,2 e 0,3 grammi di cocaina, un piccolo panetto di hashish del peso di circa 10 grammi e 660 euro in banconote di vario taglio, che sono stati sequestrati. È stato inoltre possibile accertare che l’uomo risulta essere irregolare sul territorio dello Stato. Nei confronti dello stesso è quindi scattato l’arresto, in flagranza di reato per l’ipotesi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di violazione delle norme sull’immigrazione.

L’ultimo provvedimento, sempre nella giornata di ieri, è stato eseguito nuovamente dai carabinieri di Empoli, nei confronti di un 28enne romeno. I militari stavano infatti eseguendo un servizio di pattuglia quando hanno fermato l’uomo che viaggiava a bordo della sua macchina. Procedendo al controllo del soggetto, questo è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo e di una bomboletta di spray urticante, oggetti di cui la legge vieta il porto. L’uomo è stato dunque denunciato, in attesa di ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.