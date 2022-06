Schianto frontale nella notte, grave una donna

E’ in gravi condizioni una donna rimasta coinvolta in uno scontro frontale tra due auto.

L’incidente è avvenuto attorno all’1,40 di stanotte (25 giugno) in via Mazzini a Migliarino Pisano, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Nello scontro sono rimaste ferite due persone: le condizioni più gravi sono quelle della donna trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.