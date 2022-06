“Ci auguriamo che l’implementazione dei servizi di vigilanza nel territorio del Comune di Fucecchio previsti per l’area del parco Corsini si estenda anche al giardino Tommaso Cardini”. L’auspicio arriva da alcuni abitanti del posto e frequentatori dell’area verde (ex fattoria Bombici) situata tra corso Matteotti e via Battisti nel cuore del centro della città.

“Siamo arrivati ormai al livello di guardia – racconta uno di loro – Alla situazione della loggetta della ex fattoria, oggi adibita ad uffici, ogni notte nel mirino dei vandali e degli incivili da tempo resa pubblica dagli organi di informazione locale e dai social media e sotto gli occhi di tutti, si aggiungeanche l’abbandono di una bicicletta rimasta incidentata nella notte, forse all’interno del giardino stesso, dove è stata poi abbandonata. A questa si aggiungono, oltre ai continui schiamazzi notturni: bottiglie di birra, tovaglioli, e rifiuti vari lasciati ogni sera ovunque, oltre ad un ramo di albero ormai seccato e caduto e non ancora rimosso”.

Di fronte ad un simile spettacolo che ogni mattina si presenta agli occhi dei cittadini, e nocivo dal punto di vista igienico come le tracce di urina nell’angolo della loggetta, di sicuro occorrono delle soluzioni oltre a quella della telecamera della video sorveglianza installata alcuni anni fa che in molti si chiedono se sia ancora funzionante

L’implementazione dei servizi di vigilanza notturna per l’area del parco Corsini e zone limitrofe annunciato nei giorni scorsi dal sindaco, Alessio Spinelli, potrebbe essere un primo tentativo per contrastare il fenomeno dell’inciviltà anche nel giardino Tommaso Cardini.

A sentire gli abitanti del posto la miglior soluzione, già proposta in passato, sarebbe quella di chiudere i tre accessi al giardino a partire dalle 20 della sera fino al mattino, e magari convincere anche la proprietà dell’immobile della loggetta ad installarvi una telecamera in modo da scoraggiare, ed eventualmente riprendere, i pessimi comportamenti degli incivili seriali.