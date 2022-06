Incidente in FiPiLi tra due auto e un furgone

Incidente questa mattina (27 giugno) sulla FiPiLi all’altezza di Empoli centro.

La carambola tra due auto e un furgone.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, che, giunti sul luogo del sinistro, hanno verificato che non vi fossero persone incastrate negli abitacoli dei mezzi.

Sul posto anche la Polstrada e il personale sanitario del 118 per verificare le condizioni di salute degli occupanti delle vetture.

La squadra dei pompieri è stata poi deviata su un incendio divampato in un appartamento situato al primo piano nel comune di Empoli in Via Salaiola. Il rogo, di piccole dimensioni, è stato estinto e non risultano persone rimaste coinvolte. Sul posto la polizia municipale