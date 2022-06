Auto contro un muro, 26enne muore sul colpo

Tragico incidente poco prima dell’alba nel comune di Castelfiorentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Petrazzi.

Un giovane di 26 anni era alla guida della sua auto sulla Statale 429 quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, ha urtato un muro ed è finito fuori strada, ribaltandosi.

I vigili del fuoco hanno sollevato l’autovettura estraendo il ragazzo, per il quale il medico del 118 ne ha purtroppo constatato il decesso.