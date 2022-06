Tragico frontale al Galleno, muore muratore di 35 anni.

L’incidente dall’esito fatale si è verificato ieri (27 giugno) intorno alle 19, poco dopo l’abitato della frazione di Fucecchio e in direzione Altopascio. Per cause al vaglio della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e dei carabinieri due auto, una Renault Clio guidata da un 22 enne di Empoli e la Fiat Punto condotta dalla vittima, si sono scontrate frontalmente prima di ribaltarsi.

La Punto è finita, alla fine della carambola, fuori dalla carreggiata. Sul posto le ambulanze inviate dalla centrale unica del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del muratore di 35 anni di Chimenti, frazione di Altopascio, Fabio Steriti. L’altro conducente è stato condotto in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.