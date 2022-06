Incidente mortale a Galleno, domani il funerale di Fabio

La salma arriverà in chiesa alla 9 e alle 11 di domani 1 luglio sarà celebrato nella chiesa di Galleno il funerale di Fabio Steriti, il 35enne morto nel tragico frontale di lunedì sera sulla Romana Lucchese a Galleno (qui la notizia).

Fino alla mattina di domani, il corpo del giovane muratore resterà all’istituto di medicina legale di Firenze dove si trova per l’autopsia disposta dal magistrato per far luce sull’incidente in cui è rimasto ferito un altro giovane.