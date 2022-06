Morti due cani nel rogo delle baracche

Ieri sera, 29 giugno, intorno alle 22, 30, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Savi Sud a Cascina per un incendio che aveva coinvolto 2 baracche in legno e lamiera contenenti attrezzature agricole.

L’incendio è stato rapidamente domato, ma, purtroppo, 2 cani che erano all’interno sono deceduti tra le fiamme.