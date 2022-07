FiPiLi e Tosco romagnola bloccate

Al momento non risulta niente di particolare, se non un restringimento di carreggiata. Ma la FiPiLi da Santa Croce sull’Arno e verso il mare è stata a lungo completamente bloccata e ora si viaggia a passo d’uomo. Una situazione che, all’uscita dal lavoro di un venerdì sera estivo, ha reso complicato il transito anche sulla viabilità alternativa, Tosco romagnola in testa.

Oltre ai pendolari infatti, in auto verso il mare ci si è messo anche chi vuole raggiungere la meta di un paio di giorni di vacanza, che ha iniziato le ferie e anche chi magari vuole solo bersi un aperitivo guardando il tramonto.

Nella coda della strada di grande comunicazione si è verificato anche un tamponamento, ma niente che possa giustificare tanta congestione. La situazione migliora passata Pontedera. Solo dopo le 20 il traffico ha ripreso a muoversi, pur se a passo molto lento.