Fuoco vicino ai binari, treni fermi tra Pisa e Firenze

Un incendio di sterpaglie nei pressi dei binari ha reso necessaria l’interruzione temporanea di tutta la circolazione ferroviaria sulla tratta Pisa-Firenze. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi 1 luglio a Terrafino, nel comune di Empoli, in via di Boncinania in corrispondenza del sedime ferroviario.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto, stanno arrivando anche quelli di Empoli, finora impegnati in un altro incendio a Certaldo.

La circolazione ferroviaria, interrotta intorno alle 14 a causa della mancanza di visibilità sulla linea, è stata ripristinata alle 15,15. Il personale vigili del fuoco, con due squadre e 4 automezzi, è a lavoro per eliminare i focolari e per la bonifica dell’area interessata dall’incendio.