Covid, contagi e ricoveri in aumento: la Toscana tra le regioni ad alto rischio

Contagi Covid in crescita, in tutta Italia. Ma aumentano anche i ricoveri, sia in terapia intensiva che nelle altre aree mediche.

Secondo il ministero della Salute, sono otto le regioni italiane che rientrano nella classifica di alto rischio Covid, a causa dei frequenti ricoveri e dell’aumento dei contagi. Il dato arriva con il monitoraggio settimanale dell’Iss.

Le regioni in questione sono: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, Umbria e provincia autonoma di Bolzano.