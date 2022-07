Incidente a Galleno, aperto un fascicolo per omicidio stradale

Se dal punto di vista umano la vicenda del tragico incidente di Galleno in cui ha perso la vita Fabio Steriti (qui la notizia) potrebbe dirsi chiusa con la celebrazione del funerale di ieri (per approfondire), non è così per i magistrati della procura fiorentina che ora vogliono vederci chiaro sulla morte del 35enne di Chimenti che era alla guida della Fiat Punto rimasta coinvolta nel violento impatto.

Sia chiaro a chi legge, per il momento si tratta di una serie di atti dovuti che non attribuiscono responsabilità a nessuna delle parti. Gli inquirenti comunque hanno indagato il 22enne di Empoli che guidava l’altra auto coinvolta, la Renault Clio e hanno posto sotto sequestro i veicoli e il cellulare del 22enne qualora fosse necessario un incidente probatorio o accertamenti tecnici per capire l’esatta dinamica dell’impatto.

Al momento, per il 22 l’ipotesi di reato su cui procede la procura è omicidio stradale, ma non poteva essere altrimenti con una persona deceduta. Intanto la ricognizione autoptica sul corpo della vittima potrebbe avere rilevato nuovi dettagli che andranno nel fascicolo del Pm. Altro elemento importante è che il 22enne è risultato negativo, già in pronto soccorso, all’alcol test.