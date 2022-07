Prende a pugni un volontario del centro di accoglienza per migranti

Un giovane 27enne di origini senegalesi, che nei giorni scorsi si era recato al centro di accoglienza per migranti di San Giuliano Terme, a Pontasserchio, pretendendo di avere ospitalità, sebbene non ne avesse più diritto, in quanto erano venuti meno i requisiti per esservi ospitato e dunque era stato allontanato dalla struttura, è stato denunciato. Alla conferma del rifiuto di poter essere di nuovo ospitato, era infatti andato in escandescenze, e nel mentre l’operatore volontario della Croce Rossa lo invitava ad uscire, questi per tutta risposta lo aveva colpito con un pugno. Una pattuglia della squadra volanti lo aveva rintracciato e accompagnato in questura per gli adempimenti connessi e, raccolta la querela del malcapitato volontario che si era preso un pugno in faccia, è stata informata la procura della Repubblica della vicenda.

Alle 19,10 di giovedì scorso, inoltre, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in piazza delle Gondole, dove una operatrice dell’ ingresso alla passeggiata delle mura urbane ha consegnato ai poliziotti un borsello, contenente i documenti di una turista 30enne belga, alcuni suoi effetti personali e la somma di 1.600 euro. Il borsello era stato consegnato poco prima all’ addetta da un passante , rimasto indentificato, che lo aveva rinvenuto sul muretto prospiciente il laghetto di piazza delle Gondole. La sala operativa della questura è riuscita a rintracciare dopo alcune peripezie la turista belga, che si trovava in via s. Maria con un’ altra connazionale e che ha ringraziato i poliziotti del ritrovamento e della restituzione.