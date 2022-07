In moto contro un animale selvatico, morto a 52 anni

Un uomo di 52 anni di Pisa è morto intorno alle 22 di oggi 2 luglio in un incidente con un animale selvatico, probabilmente un capriolo. L’uomo stava viaggiando in sella alla sua moto quando ha incrociato l’animale che stava attraversando, all’altezza di Stagno di Collesalvetti, poco dopo l’imbocco della strada di grande comunicazione Firenze, Pisa, Livorno.

Il motociclista stava percorrendo la strada in direzione di Firenze, forse per tornare verso casa. Proprio in quel momento, secondo una prima ricostruzione, l’animale ha deciso di attraversare la carreggiata. Immediati i soccorsi che, però, si sono rivelati inutili. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia stradale di Pisa.