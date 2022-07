Motociclista ferito, a San Miniato arriva l’elisoccorso Pegaso

L’incidente è successo ieri domenica 3 luglio. Un motociclista è caduto mentre era impegnato nelle gare del campionato regionale che si disputava al crossodromo Santa Barbara della Serra di San Miniato.

Dopo i primi soccorsi, il personale sanitario intervenuto per soccorrere il ragazzo caduto ha ritenuto necessario allertare l‘elisoccorso Pegaso che lo ha portato all’ospedale Careggi di Firenze, anche se non è parso in pericolo di vita.